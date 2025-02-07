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Yeşilay, Sigarayı Bırakmak İçin 'Bugün' Dedi

Yeşilay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigara kullanıcılarına 'Bir gün değil, bugün' diyerek destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:40
Yeşilay, Sigarayı Bırakmak İçin 'Bugün' Dedi

Yeşilay'dan Sigarayı Bırakma Çağrısı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında kullanıcıları sigarayı bırakmaya davet etti. Yeşilay, "Bir gün değil, bugün" mesajı ile dikkatleri sigara bağımlılığına çekti.

Yeşilay'ın yaptığı açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyondan fazla insan sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de sigara, başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok sağlık probleminin en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Bu önemli sorunla ilgili farkındalık yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla her yıl 9 Şubat tarihinde “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kutlanıyor.

Ücretsiz Destek ve Kaynaklar

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde sunulan profesyonel destek sayesinde, sigara bırakma sürecinde kişilere rehberlik ediliyor.

Yeşilay'ın "Bırakabilirsin" adlı mobil uygulaması, sigara bırakma sürecinde kullanıcılara destek veriyor. Bu uygulama, sigara bırakma sürecinin takip edilmesini sağlar, ihtiyaç duyulduğunda YEDAM'a başvuruyu kolaylaştırır ve sürece rehberlik yaparak yaşanan zorlukları raporlar.

Yeşilay, sigara bırakma sürecinin her adımının, sağlıklı bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Sigaraya bağlı bireysel ve çevresel zararlar göz önüne alındığında, bu bağımlılıktan kurtulmanın sadece kişisel kazanç değil, aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Gönüllülerden Farkındalık Etkinliği

Yeşilay gönüllüleri, sağlık sorunlarının yanı sıra çevre üzerinde de ciddi etkiler yaratan sigaranın olumsuz etkilerini vurgulamak amacıyla, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde izmarit toplayarak çevre temizliği yapacak. Etkinlikte toplanan sigara izmaritleri, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne dikkat çeken mesajlar bulunan poşetlerle sergilenecek.

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