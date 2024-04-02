Yeşilçam'ın çınarı Türker İnanoğlu yaşamını yitirdi

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Türker İnanoğlu, 88 yaşında vefat etti. Yönetmen, yapımcı ve sinema işletmecisi olarak Türk sinemasına unutulmaz katkılar yapan İnanoğlu'nun ölümü, sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Türker İnanoğlu kimdir?



Türker İnanoğlu, sinemaya adımını Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak attı. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi tanınmış yönetmenlerle çalışarak deneyim kazandı. Yönetmenlik kariyerine 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle başladı. Aynı yıl kendi film şirketi Erler Film'i kurdu. Ulusal Video şirketini 1979'da, bir televizyon stüdyosu olan Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı ise 1985 yılında hayata geçirdi. Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon dünyasına birçok önemli yapıma imza attı.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın sahibi olan Türker İnanoğlu, 2005 yılında İstanbul Maslak'ta TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) adlı bir mekanı açtı.

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile olan evliliğinden İlker İnanoğlu adında bir oğlu bulunmaktadır. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlenen İnanoğlu'nun bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı vardır.