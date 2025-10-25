YETEV 4. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı İstanbul'da

YETEV'in 4. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Felsefe ve Aile" temasıyla düzenlendi; konferanslar ve atölyeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:34
Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen "4. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde başladı. Bu yıl çalıştayın teması Felsefe ve Aile olarak belirlendi.

Açılışta medeniyet ve düşünce vurgusu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, açılış konuşmasında çalıştayı çok kıymetli bulduğunu söyledi. Felsefe denildiğinde akıllara Aristo, Eflatun ve Sokrates’in geldiğini dile getiren Acar, "Müslüman Türk olarak, kendi medeniyet, bilim, felsefe ve düşünce..." ifadesini kullandı. Prof. Dr. Acar, özellikle "Batı" diye tarif ettikleri medeniyet bakımından belli gerçekliklere dayanılan ünlü düşünürlerin mevcut olduğunu anlattı.

Eğitim yaklaşımı ve öğretmen odaklı çalışmalar

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ise çocuklar için felsefeyi ikinci sınıftan yedinci sınıfa kadar ders olarak okutduklarını söyledi. Program yayın geliştirme biriminin her sınıf düzeyine ait kitapları, eğitim materyalini ve müfredatı oluşturduğunu aktaran Oktay, "Çocuklar için felsefe kitaplarımızı ve dersimizi kendi öğretmenlerimizle, öğrencilerimize bu yaklaşımı da aktararak geliştirmeye çalışıyoruz." dedi. Oktay, dersin en önemli kısmının öğretmenler olduğunu vurgulayarak, öğretmenler için "çocuklar için öğretmenlerle felsefe atölyeleri" düzenlediklerini belirtti.

Konferanslar ve atölye çalışmaları

Çalıştay kapsamında uzmanların katıldığı konferanslarda "Çocuklar için Felsefe" konulu sunumlar gerçekleştirilirken, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli atölye çalışmaları da düzenlendi.

