Yığılca'da Zirai İlaç ve Gübre Denetimi

Yığılca'da gübre ve zirai ilaç bayileri; ruhsat, depolama, etiket, karekod, stok ve kayıtlar açısından denetlendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:55
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca İlçesinde gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı ve amacı

Yığılca ilçesinde, tarım ürünlerinin güvenli ve kaliteli şekilde üretilebilmesi amacıyla yürütülen denetimler, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından titizlikle yapıldı.

Denetimlerde; ürünlerin ruhsat durumları, depolama şartları, etiket ve karekod kontrolleri ile stok ve kayıt sistemleri gözden geçirildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, tarımda geleceğe yönelik sürdürülebilir üretim ve güvenli gıda için her zaman sahada olduklarını belirtti.

