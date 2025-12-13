Yığılca'da Zirai İlaç ve Gübre Denetimi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca İlçesinde gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı ve amacı

Yığılca ilçesinde, tarım ürünlerinin güvenli ve kaliteli şekilde üretilebilmesi amacıyla yürütülen denetimler, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından titizlikle yapıldı.

Denetimlerde; ürünlerin ruhsat durumları, depolama şartları, etiket ve karekod kontrolleri ile stok ve kayıt sistemleri gözden geçirildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, tarımda geleceğe yönelik sürdürülebilir üretim ve güvenli gıda için her zaman sahada olduklarını belirtti.

