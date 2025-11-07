Yiğit Giresun kampanyası 50 günde 200 bini aştı

Giresun’un İstiklal Madalyası ile onurlandırılması ve Yiğit Giresun unvanının resmen tescil edilmesi amacıyla Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (GESOB) öncülüğünde başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 50 gün önce başlatılan kampanyada, bugün itibarıyla 200 bini aşkın imza toplandığı bildirildi. Kampanya, Giresun’un Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların resmî olarak tescil edilmesini hedefliyor.

GESOB Başkanı Ali Kara, Giresun’un toplam nüfusunun 450 bin, seçmen sayısının ise yaklaşık 350 bin olduğunu hatırlatarak, toplanan imzaların halkın bu konuya gösterdiği yüksek katılımı ve sahiplenmeyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Kara, yaşlılar ve imza veremeyecek durumda olanları dışarıda bıraktıklarında 200 binin üzerinde imzaya ulaştıklarını ve bunun %70-80 oranında güçlü bir destek anlamına geldiğini ifade etti.

Sivas a destek çağrısı: Yanlış algıya izin vermeyelim

Kara, Sivas ile ilgili 'Yiğido' tartışmalarına da değinerek iki şehir arasında yanlış bir rekabet havası oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı. Kardeş ve komşu şehir Sivas ile herhangi bir çekişme olmadığını, Sivas'ın 'Yiğido' lakabına talip olmadıklarını, hatta isterlerse Sivaslılara imza ile destek bile olabileceklerini söyledi.

Kara ayrıca Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin aldığı unvanlara büyük saygı duyduklarını belirterek, Yiğit Giresun unvanını hak ettiklerine inandıklarını; bunun başka bir ilin hakkını gasp etmek anlamına gelmediğini ifade etti. Suistimallere ve iller arasını açmaya çalışanlara hem Sivaslıların hem de Giresunluların izin vermemesi çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, Yiğit Giresun unvanının şehre yakışacağını ve Giresun’un Milli Mücadele’deki fedakârlıkları nedeniyle bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini belirtiyor. GESOB yetkilileri, imza toplama ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini, toplanan imzaların ve belgelerin kısa süre içinde yetkili mercilere sunulacağını açıkladı.

