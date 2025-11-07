Yiğit Giresun kampanyası 50 günde 200 bini aştı

Giresun’un İstiklal Madalyası ve Yiğit Giresun unvanı kampanyasında yaklaşık 50 günde 200 bini aşkın imza toplandı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:04
Yiğit Giresun kampanyası 50 günde 200 bini aştı

Yiğit Giresun kampanyası 50 günde 200 bini aştı

Giresun’un İstiklal Madalyası ile onurlandırılması ve Yiğit Giresun unvanının resmen tescil edilmesi amacıyla Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (GESOB) öncülüğünde başlatılan imza kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 50 gün önce başlatılan kampanyada, bugün itibarıyla 200 bini aşkın imza toplandığı bildirildi. Kampanya, Giresun’un Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların resmî olarak tescil edilmesini hedefliyor.

GESOB Başkanı Ali Kara, Giresun’un toplam nüfusunun 450 bin, seçmen sayısının ise yaklaşık 350 bin olduğunu hatırlatarak, toplanan imzaların halkın bu konuya gösterdiği yüksek katılımı ve sahiplenmeyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Kara, yaşlılar ve imza veremeyecek durumda olanları dışarıda bıraktıklarında 200 binin üzerinde imzaya ulaştıklarını ve bunun %70-80 oranında güçlü bir destek anlamına geldiğini ifade etti.

Sivas a destek çağrısı: Yanlış algıya izin vermeyelim

Kara, Sivas ile ilgili 'Yiğido' tartışmalarına da değinerek iki şehir arasında yanlış bir rekabet havası oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı. Kardeş ve komşu şehir Sivas ile herhangi bir çekişme olmadığını, Sivas'ın 'Yiğido' lakabına talip olmadıklarını, hatta isterlerse Sivaslılara imza ile destek bile olabileceklerini söyledi.

Kara ayrıca Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin aldığı unvanlara büyük saygı duyduklarını belirterek, Yiğit Giresun unvanını hak ettiklerine inandıklarını; bunun başka bir ilin hakkını gasp etmek anlamına gelmediğini ifade etti. Suistimallere ve iller arasını açmaya çalışanlara hem Sivaslıların hem de Giresunluların izin vermemesi çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, Yiğit Giresun unvanının şehre yakışacağını ve Giresun’un Milli Mücadele’deki fedakârlıkları nedeniyle bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini belirtiyor. GESOB yetkilileri, imza toplama ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini, toplanan imzaların ve belgelerin kısa süre içinde yetkili mercilere sunulacağını açıkladı.

GESOB BAŞKANI ALİ KARA, GİRESUN’UN TOPLAM NÜFUSUNUN 450 BİN, SEÇMEN SAYISININ İSE YAKLAŞIK 350 BİN...

GESOB BAŞKANI ALİ KARA, GİRESUN’UN TOPLAM NÜFUSUNUN 450 BİN, SEÇMEN SAYISININ İSE YAKLAŞIK 350 BİN OLDUĞUNU HATIRLATARAK, TOPLANAN İMZANIN 200 BİNİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

GESOB BAŞKANI ALİ KARA, GİRESUN’UN TOPLAM NÜFUSUNUN 450 BİN, SEÇMEN SAYISININ İSE YAKLAŞIK 350 BİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
2
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
4
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
5
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı