Yıldırım'da 'Başkasının Ölümü' Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Başkasının Ölümü' oyunu Barış Manço Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi gördü; izleyici oyunun düşündürücü temasını beğendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:41
Yıldırım'da 'Başkasının Ölümü' Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

Yıldırım'da 'Başkasının Ölümü' Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar çok sayıda etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan belediye, son olarak 'Başkasının Ölümü' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Oyun, askerlerini kolaylıkla ölüme gönderen ve düşünmeden başkalarının infaz emrini veren hırslı ve acımasız bir komutanın Azraille yüzleşmesini konu ediniyor ve izleyiciden tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. ‘Başkasının Ölümü’ tiyatro oyunu; insani duyguları, hırsı, ölümü ve ölüm karşısındaki çaresizliği anlatan, seyirciyi düşünmeye sevk eden bir oyun oldu. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM EDİYOR. KONSERLERDEN TİYATRO GÖSTERİMLERİNE, SÖYLEŞİLERDEN SİNEMA GECELERİNE KADAR PEK ÇOK ETKİNLİĞİ YILDIRIMLILARLA BULUŞTURAN YILDIRIM BELEDİYESİ, SON OLARAK ‘BAŞKASININ ÖLÜMÜ’ İSİMLİ TİYATRO OYUNUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de KETEM Servisleriyle Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması
2
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar
3
Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı
4
MSÜ 2026 Başvuruları İçin Son 3 Gün: 29 Ocak'a Kadar
5
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
6
Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi
7
Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları