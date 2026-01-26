Yıldırım'da 'Başkasının Ölümü' Tiyatro Oyunu Yoğun İlgi Gördü

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar çok sayıda etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan belediye, son olarak 'Başkasının Ölümü' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Barış Manço Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Oyun, askerlerini kolaylıkla ölüme gönderen ve düşünmeden başkalarının infaz emrini veren hırslı ve acımasız bir komutanın Azraille yüzleşmesini konu ediniyor ve izleyiciden tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. ‘Başkasının Ölümü’ tiyatro oyunu; insani duyguları, hırsı, ölümü ve ölüm karşısındaki çaresizliği anlatan, seyirciyi düşünmeye sevk eden bir oyun oldu. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

