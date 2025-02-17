Yıldız Dağları'nın Karla Kaplı Güzelliği Hava Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

Yıldız Dağları'nda Kar Yağışı Sonrası Büyüleyici Manzara

Trakya'nın gözde doğal alanlarından biri olan Yıldız Dağları, Karadeniz kıyılarına paralel uzanarak, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaşanan etkili kar yağışı, bölgedeki ormanlık alanları muazzam bir görsel şölen haline getirdi. 1031 rakımlı Yıldız Dağları'nda etkili olan kar yağışı ve zaman zaman görülen sis, görsel güzellik yaratarak doğaseverleri büyüledi.

Ajans AA ekibi, bölgedeki bu etkileyici manzarayı dronla kaydederek, Yıldız Dağları'nın eşsiz doğasını gözler önüne serdi. Bembeyaz beyaz örtüyle kaplanan dağlar, kış turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezi olmaya aday.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.