Yıldız: Suriye'de İstikrar İçin Merkezi Yönetim ve Birleşik Ulusal Ordu Şart

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'de barış ve güvenliğin yeniden tesisi hedefinden sapılmaması gerektiğini vurguladı. Yıldız, bu hedefe ulaşmanın merkezi yönetimin ve birleşik bir ulusal ordunun varlığına bağlı olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde mesaj

Yıldız, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuştu. Suriye’nin uluslararası gündemde önemini koruduğunu, yeni dönemde ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için sürekli çaba gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu hedefe ulaşmak için Suriye yönetiminin güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Ülkede istikrar ve güvenliği yeniden sağlama temel görevimizden sapmamalıyız. Suriye hükümeti, halkı ve toprakları için güvenliği güçlendirmeye kararlıdır. Merkezi bir yönetim ve birleşik bir ulusal ordu, bu hedefe ulaşmak için olmazsa olmazdır.”

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kapasite geliştirme çalışmalarını, özellikle eğitim ve danışmanlık alanlarında hızlandırdığını kaydeden Yıldız, Suriye yönetiminin vatandaşlarına etkin hizmet verebilmesi için ülkeye yönelik kalan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Yıldız, Türkiye’nin kapsayıcı bir “Yeni Suriye” vizyonunu sürekli savunduğunu da ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve Süveyda vurgusu

Süveyda'daki son olaylara değinen Yıldız, bu gelişmelerin İsrail politikalarının bölgedeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı doğasını yeniden ortaya koyduğunu söyledi. Bölgesel güvenliğin, komşuların zayıflığı üzerinden değil, refah ve istikrar üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, Suriye'nin egemenliğini zedeleyen veya parçalanmayı körükleyen çabaların daha geniş bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini belirterek, “Bu nedenle tüm aktörlerin eylemlerinin daha geniş kapsamlı sonuçlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Suriye'nin birliğini, istikrarını ve halkının refahını tehdit eden istikrarsızlaştırıcı eylemlere müsamaha gösterilmemelidir.” dedi.

“Sözde SDG’ye ek baskı uygulanmalıdır”

Yıldız, konuşmasında 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı ve SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Yıldız, “Belirsizliği uzatmayı ve olası krizleri çıkarları için kullanmayı amaçlayan sözde SDG’ye ek baskı uygulanmalıdır.” ifadesini kullandı.

Örgütün yabancı unsurlarının henüz Suriye'den ayrılmadığına dikkat çeken Yıldız, SDG adını kullanan yapının merkezi kurumların otoritesine aykırı faaliyetler yürüttüğünü ve Suriye toplumsal dokusundan yeni unsurları tek taraflı şekilde sürece dahil etme çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Yıldız, bu yapının dağıtılması ve silahsızlandırılması gerektiği çağrısını yineledi.

Türkiye’nin, Suriye’de istikrarsızlaştırıcı hareketleri önlemek için uluslararası ve bölgesel ortaklarla yakın istişare içinde olduğunu ve barışçıl çözüm arayışına yönelik bölgesel toplantıları güçlü şekilde desteklediğini de sözlerine ekledi.