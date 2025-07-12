Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 9. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 9. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sempozyum, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenleniyor ve bu yıl "Tek Bayrak Altında Vatan Millet Aşkına" teması ile yapıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açıldı.

15 Temmuz'un Anlamı ve Hatırlanması

Vali Gül, konuşmasında 15 Temmuz'da yaşananların hala akıllarından çıkmadığını belirterek, "Bu 9 sene önce olan olay çok taze. Hala bunu birebir yaşayan gazilerimiz, şehit yakınlarımız hayatta. Buradan çıkartacağımız dersler var," dedi. Gül, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatının bu süreçte gösterdiği kahramanlığa dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Çalışkan, 15 Temmuz gecesi yaşananların, liderin ve milletin birlikte hareket etmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. O gece polisin ve vatandaşların korkusuzca karşı durduğunu belirten Çalışkan, "En kıymetli tedbir, birlik, beraberlik ve tarihi iyi bilmektir," şeklinde konuştu.

Şehitlerin ve Gazilerin Önemi

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, millete sahip çıkmanın önemine değinerek, "Darbecilerin ve talimatı verenlerin yüzüne bir tokat vurulmuş oldu," dedi. Turunç, Türk milletinin cesaretinin, 15 Temmuz'da gösterilen birlik ve beraberlik sayesinde ortaya çıktığını belirtti.

Vatanseverliğin İfadesi

Şehit eşi Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesareti anlattı. "Pişman değilim, yine olsa yine çıkarım. Benim başka bir vatanım yok," ifadeleriyle, vatan sevginin gücünü vurguladı.

Günün finalinde ise çeşitli başlıklarla yapılan konuşmalar ve şiir dinletileri, sempozyumun duygusal atmosferini zenginleştirdi. 15 Temmuz'un önemi, bir kez daha katılımcılar tarafından derinlemesine ele alındı.

15 Temmuz Derneği tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsünde "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik (sağ 2) ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağda) da katıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsünde "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik (sağ 2) ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç (sağda) da katıldı.