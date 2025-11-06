Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi Salur İlkokulu'nu Yeniledi

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü ile Esenler Belediyesi, Manisa Salur İlkokulu'nu 40 kişilik ekip ve desteklerle baştan aşağı yeniledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:01
Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü, Salur İlkokulu'nu Baştan Aşağı Yeniledi

"Orada bir köy var uzakta. Gezmesek de tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür" diyen Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, Esenler Belediyesi desteğiyle Manisa'nın Gördes ilçesi Salur köyündeki 6 öğrencili Salur İlkokulu'nu kapsamlı şekilde yeniledi.

Çalışmanın kapsamı

Proje kapsamında 40 kişilik gönüllü ekip okulun iç ve dış cephelerinde badana boya çalışmaları gerçekleştirdi. Bahçeye fidan dikildi, sınıf sıraları ve kitaplıklar yenilendi. Öğrencilere okumayı sevdirecek yeni bir kütüphane kazandırıldı; ayrıca okula yeni spor malzemeleri, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar armağan edildi.

Çalışmalar sırasında köy sakini kadınlar, okul bahçesinde gözleme pişirerek gönüllü ekibe ikramlarda bulundu. Köy halkı, proje için Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ekibine teşekkür etti.

Açıklamalar ve tepkiler

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü Başkanı Sefa Marangoz çalışmayla ilgili olarak, "Her yıl sayısız sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarının yanında çocuklarla eğlendik, onlarla vakit geçirdik. Bu yılki ortağımız Esenler Belediyesi. Bizlere ulaşım, malzeme, kitaplık, kitap, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve fidan desteğinde bulundular. Destekleri için Esenler Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Salur Köyü Muhtarı İbrahim Emre ise, "Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne okulumuzu yeniden canlandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir duygu. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden 9 yaşındaki Emine duygularını, "Ben 3. sınıfa gidiyorum. Salur Köyü’nde yaşıyorum. Okulumuza boya yapıyorlar, kütüphane açıyorlar, sıralarımızı düzeltiyorlar. Ablalarımıza, abilerimize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Projeyle Salur İlkokulu'nun fiziki koşulları iyileştirildi, öğrencilere daha zengin bir eğitim ortamı sağlandı ve köy halkı ile gönüllüler arasında güçlü bir dayanışma örneği sergilendi.

