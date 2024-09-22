Yıldızeli ve Elmadağ YHT İstasyonları Hizmete Açılıyor

Yıldızeli ve Elmadağ YHT İstasyonları Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yıldızeli ve Elmadağ Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonlarının yarın hizmete gireceğini açıkladı.

Yeni İstasyonların Önemi

Bakan Uraloğlu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren İstanbul-Sivas YHT ve Ankara-Sivas YHT hatlarında yolcu taşımacılığına başlayacak olan bu iki istasyonun, vatandaşların ulaşım konforunu artıracağını vurguladı.

Tanıtım ve Yolcu Sayıları

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 26 Nisan 2023'te hizmete girdiğini, İstanbul-Sivas Hattı'nda ise 4 Mayıs 2024'te yolcu taşımacılığına başlandığını hatırlattı. Ayrıca, Kırıkkale, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının açılmasının büyük heyecan yarattığını belirtti.

Hızlı Tren ile Seyahat Tecrübesi

Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin YHT ağına bağlanmasıyla birlikte, yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı tren konforunu deneyimleme fırsatı bulduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinden 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat ettiğini dile getirdi. Sadece 4,5 ayda İstanbul-Sivas YHT Hattı ile 200 bin 186 yolcunun seyahat ettiğine işaret etti.

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma

Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Hızlı tren ağımız yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bir ekonomik ve sosyal gelişim hamlesidir" dedi. Ayrıca, hızlı tren hizmetlerinin, şehirler arasında bağlantıyı güçlendirerek bölgesel kalkınmaya destek sunduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete sunulan hızlı tren hatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.