Yıldızlararası 10. Yılında Yeniden Sinemalarda

Ünlü Filmin 10. Yılı Kutlanıyor

Matthew McConaughey, Matt Damon, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Casey Affleck, Timothee Chalamet ve Michael Caine gibi yıldızların yer aldığı, bilim kurgu türünün önemli eserlerinden biri olan "Yıldızlararası", vizyona girmesinin 10. yıl dönümü sebebiyle sinemaseverlerle yeniden buluşuyor.

Tekrar Vizyona Giriyor

TME Films'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık tarihinde IMAX salonlarında gösterime girecek olan film, eşsiz görsel efektleri, etkileyici müzikleri ve unutulmaz hikayesiyle, hem ilk kez izleyecekler hem de yeniden izlemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Ödüllü Film

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği bu epik yapım, 2015 Akademi Ödülleri'nde beş dalda aday gösterilmiş ve En İyi Görsel Efekt kategorisinde ödül kazanmıştır.

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