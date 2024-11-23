GGC'nin "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması" Sonuçlandı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları açıklandı. GGC'den gelen açıklamalara göre, mesleki çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla organize edilen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından birçok eser katıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği eserler arasından, çeşitli kategorilerde 12 eser birincilik ödülüne layık görüldü. Bunun yanı sıra, 7 esere mansiyon ödülü verildi.

Anadolu Ajansı'nın Başarısı

Yarışmada, yazılı haber dalında Anadolu Ajansı (AA) toplamda 3 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, AA'nın meslektaşları arasında elde ettiği övgüyü bir kez daha pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.