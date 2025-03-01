Yılın Kareleri Oylaması Sonuçlandı: İşte En Çok Seçilenler

Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması Sonuçlandı

Bu yıl 1 milyon 543 bin 367 kişinin katıldığı Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasının sonuçları açıklandı. Oylamada en çok beğenilen fotoğraflar arasında "Geri dönüş", "Sırılsıklam", "Tek sıra", "Gün doğumunda İHA" ve "Gol sevinci" öne çıktı.

Öne Çıkan Fotoğraflar

Oylama sonuçları, Anadolu Ajansı'nın sunduğu etkileyici fotoğraf karelerinin ne kadar ilgi gördüğünü gözler önüne seriyor. Her biri, anlık duyguları ve anıları yakalayan momentlerden oluşuyor.

Katılımcılar tarafından seçilen fotoğraflar, sosyal medya ve medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Anadolu Ajansı, bu yıl da muazzam bir katılım ile rekora imza atmış oldu.

Gelecek Yıl İçin Beklentiler

Önümüzdeki yıl yine aynı heyecanla yeni karelerin oylamaya sunulması bekleniyor. Fotoğraf tutkunları ve sanatseverler için her geçen yıl daha da renkli bir yarışma halini alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylaması sonuçlandı. Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından, "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat", "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına 1 milyon 543 bin 367 kişi katıldı. Oylamada, "Özgür Suriye" kategorisinde, katılımcıların tercihi Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" başlıklı fotoğraf oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylaması sonuçlandı. Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından, "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat", "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına 1 milyon 543 bin 367 kişi katıldı. Oylamada, "Özgür Suriye" kategorisinde, katılımcıların tercihi Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" başlıklı fotoğraf oldu.