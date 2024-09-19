Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Sır: Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu'nun Vücudundaki Mermi

Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu'nun Şaşırtıcı Hikayesi

Trabzon'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmasının üzerinden neredeyse 50 yıl geçtikten sonra, yaptığı MR taramasında göğsünde bir mermi çekirdeği olduğunu öğrenmiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Gazilik Yolu

Seyyah Sağıroğlu, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılım sağlayarak görev almış ve bu süreçte yaşadığı olayları unutmadan hayatına devam etmiştir. Geri döndüğünde, memleketi Trabzon'da hayatına sürdürmüştür.

MR Taraması: Beklenmedik Bir Sonuç

Geçtiğimiz yıl, sağlık kontrolü için gittiği hastanede MR cihazından geçtiği sırada bir görevlinin kendisine ilettiği bilgi üzerine vücudunda mermi çekirdeği kaldığını öğrenmiştir. "MR başındaki hekim dedi ki, 'Beyefendi vücudunuzda metal var.' Ben de "Hayır, benim vücudumda böyle bir şey yok." dedim" diyerek yaşadığı şoku dile getirmiştir.

Bir Merminin Hikayesi

Sağıroğlu, "Kontrol edildikten sonra göğsümde bir Yunan mermisi olduğunu öğrendim. 50 sene sonra aklımda olmayan bir durumun ortaya çıkması beni heyecanlandırdı. Düşüp yaralandığımda acımı hissetmemiştim." ifadelerini kullanmıştır. Aynı zamanda bu mermiyi, onun için bir anı ve madalya gibi gördüğünü vurguladı.

Toplumsal Hatırlatmalar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Seyyah Sağıroğlu'nun hikayesini sosyal medyada paylaştı. Bu durum, gazilerimizin yaşadığı zorlukları ve onların kahramanlıklarını bir kez daha hatırlatmaktadır.