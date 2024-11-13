Yılmaz: '2002'den Beri Ülkemizin Yaşam Standardını Yükselttik'

Yılmaz, Yozgat'ta AK Parti'nin Hedeflerini Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Yozgat'ta düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bizler bir davanın, inancın mensupları olarak ülkemizin yaşam standardını 2002'den bu yana yükselttik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada teşkilat yöneticileriyle bir araya gelerek gelecek planlaması yaptıklarını, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme hedefi güttüklerini belirtti. Yılmaz, büyük bir siyasi hareketin mensupları olarak yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de önemli bir etki alanına sahip olduklarını dile getirdi.

Kongre ve Teşkilat Çalışmaları

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından kongre ve teşkilat çalışmalarının yeniden yapıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye genelinde ilçelerde yüzde 90 oranında kongreler tamamlandı. Genel merkezimizin uygun gördüğü bir tarihte Yozgat'ta il kongresi gerçekleştireceğiz" dedi.

Yılmaz, AK Parti’nin kuruluş amacının millete hizmet olduğunu vurgulayarak, güçlü bir ülke yaratma doğrultusunda adımlar attıklarını ifade etti. "Standartların üzerinde çok daha gelişmiş bir ülke oluşturduğumuzu ve bunun öz güveni içerisinde olduğumuzu belirtmeliyim. Ancak bu öz güvenin kibirle değil, daha fazla hizmet etmeye olan inancımızla şekillendiğini vurgulamak isterim" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın her zaman dile getirdiği gibi AK Parti'nin kuruluş amacının millete hizmet olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki dönemde hizmet yarışını artıracaklarına dair söz verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, burada konuşma yaptı.