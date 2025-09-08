Yılmaz: Bütçe Açığının Milli Gelire Oranı 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5

Dönem sonunda hedef yüzde 3'ün altı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada bütçe açığına ilişkin öngörüleri paylaştı ve önümüzdeki iki yılın hedeflerini açıkladı.

"Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir"

Bu açıklama, bütçe dengesi ve ekonomik politika takipçileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.