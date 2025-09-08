Yılmaz: Bütçe Açığının Milli Gelire Oranı 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bütçe açığının milli gelire oranının 2025'te yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5 ve dönem sonunda yüzde 3'ün altında öngörüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:34
Dönem sonunda hedef yüzde 3'ün altı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada bütçe açığına ilişkin öngörüleri paylaştı ve önümüzdeki iki yılın hedeflerini açıkladı.

"Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir"

Yılmaz'ın verdiği rakamlara göre 2025 için yüzde 3,6, 2026 için yüzde 3,5 hedeflenmekte; dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında bir oran öngörülüyor.

Bu açıklama, bütçe dengesi ve ekonomik politika takipçileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

