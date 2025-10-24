Yılmaz'dan Erhürman'a Tebrik: KKTC'nin Kalkınmasına Destek Tarihi Sorumluluk

Görüşme KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, devir teslim töreninin ardından resmi göreve başlayan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde yapılan ortak açıklamada Yılmaz, 19 Ekim'de gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında devir teslim törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini de hatırlatarak, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi ve Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz."

Yılmaz, seçimlerin yalnızca KKTC için değil iki ülke ve tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Tufan Erhürman'ı 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak tebrik etti. Erhürman'ın, sadece kendisine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğu ve Türkiye ile yakın istişare içinde olunacağına dair açıklamalarının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerini iletti.

5'inci KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ülkesine verdiği hizmetler ve Türkiye ile yürütülen işbirliği için teşekkür eden Yılmaz, Tatar'ın edindiği tecrübeyle hizmete devam edeceğine inandığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin anavatan ve garantör olarak tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik çabalara katkı vermeye devam edeceğini belirtti. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz."

Yılmaz konuşmasını, milli davaya sahip çıkma, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek verme ve KKTC'nin egemenlik haklarını her platformda savunma kararlılığı ile sürdürdü. Tufan Erhürman'a tekrar "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, Erhürman'ı en kısa zamanda Türkiye'de görmek istediğini söyledi ve başarılar diledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devir teslim töreni öncesinde 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı. KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen törende, görevi 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devraldı.