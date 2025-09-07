Yılmaz: Dezenflasyon, Dengeli Büyüme ve Deprem Yaralarını Sarma Önceliğimiz

Program güncellemesinde ana politika çerçevesi korunuyor

Hükümetin ekonomi ve toplum odaklı programında yapılan güncelleme, önceliklerin korunacağını gösterdi. Açıklamada, dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma hedeflerinin ön planda olduğu vurgulandı.

Yılmaz: "Odağında dezenflasyonu sürdürme,dengeli büyüme,kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyoruz"

Bu açıklama, mevcut politika yönelimlerinin devam edeceğine işaret ediyor. Yetkililer, programın uygulama adımları ve zamanlamasına dair detayları önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını belirtti.