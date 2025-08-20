Yılmaz: Endonezya ile Savunma İşbirliği Stratejik Sorumluluk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Endonezya Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuştu. İki ülkenin yüzyıllara dayanan ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, ilişkilerin 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini hatırlattı ve "İlerleyen süreçte liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

Savunma sanayiindeki iş birliği

Yılmaz, ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan askeri ve savunma sanayii işbirliğinde son yıllarda kayda değer mesafe alındığını belirtti. "Savunma sanayiimizin küresel yetkinliklerini dost Endonezya ile paylaşmak, bizler için sadece bir ticari ilişki değil aynı zamanda stratejik bir sorumluluktur."

Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda imzalanan KAAN Milli Muharip Uçak projesi tedarik sözleşmesinin bu vizyonun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti. KAAN anlaşmasının yalnızca bir teknoloji transferi olmadığını, mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapı gelişimine kadar çok boyutlu bir ortaklığın ifadesi olduğunu vurguladı.

Bir diğer önemli adımın, TAIS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn sözleşmesi olduğunu belirten Yılmaz, MİLGEM'in Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve modern donanma ihtiyaçlarına cevap veren en gelişmiş savaş gemisi platformlarından biri olduğunu söyledi. Bu projeyle denizcilik alanındaki savunma kapasitesinin karşılıklı güçlendirildiğini ve "Mavi Vatan’dan Pasifik sularına uzanan kalıcı bir güvenlik köprüsü" tesis edildiğini kaydetti.

Yılmaz, ayrıca BAYKAR'ın insansız hava araçları alanındaki anlaşmaları ile ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın teknoloji geliştirme odaklı iş birliklerinin savunma sanayii ekosistemimizin çeşitliliğini ve kapsamını yansıttığını söyledi. TUSAŞ'ın Endonezya'da yerel istihdam sağlayan üretim yapısıyla, ASELSAN'ın ise Cakarta'daki ofisi aracılığıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. HAVELSAN ve ROKETSAN başta olmak üzere diğer firmaların da ofis açma veya ortak girişim modelleriyle Endonezya'daki varlıklarını güçlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Stratejik çerçeve ve insan kaynağı

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun karşılıklı ziyaretlerinde çizilen stratejik çerçevenin iş birliğine yön verdiğini vurguladı. İş birliğinin salt ürün transferi olmadığını, ortak üretim, teknoloji geliştirme, bilgi paylaşımı ve insan kaynağı inşası olarak değerlendirildiğini ifade ederek, "Hedefimiz, Türkiye’nin mühendislik gücü ile Endonezya’nın bölgesel vizyonunu buluşturmak, sadece bugünün değil, yarının güvenliğine de birlikte katkı sunmaktır." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 5 bin 300 Endonezyalının eğitim gördüğünü, geçen yıl yaklaşık 200 bin Endonezyalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, Cakarta'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde dil öğretimi ile çeşitli atölye ve sanat kurslarına yaklaşık 4 bin Endonezyalının iştirak ettiğini bildirdi.

Çok taraflı iş birliği ve kutlama

Yılmaz, Türkiye ile Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda güçlü iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu anımsattı. Gazze'deki katliamın sonlandırılması ve Filistin halkının meşru taleplerinin takibinin bu dayanışmanın öncelikli örnekleri arasında yer aldığını belirtti. Dışişleri bakanlarının, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kararları doğrultusunda Gazze'de insanlık dışı saldırıların durdurulması için ortak girişimlerde bulunduğunu kaydetti ve 'İnsanlık İttifakı'nın galip geleceğine dair inançlarını sürdürdüklerini söyledi. ASEAN ile kurumsal iş birliğini güçlendirme hedefinde Endonezya'nın desteğine güvenildiğini, 2023'te Meclisimizin AIPA Gözlemci Üyeliğinin onaylandığını hatırlattı.

Konuşmasını, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama başta olmak üzere Endonezya hükümeti, Endonezya halkı ve Türkiye'deki Endonezyalıların Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Endonezya Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katılarak konuşma yaptı.