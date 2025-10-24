Yılmaz Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Katıldı: Ukrayna ve Alaska Görüşmeleri Ele Alındı

Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ı temsilen çevrim içi Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı; Alaska görüşmeleri, Zelenski temasları ve siyasi-hukuki altyapı görüşüldü.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 20:01
Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Katıldı

Alaska görüşmeleri, Zelenski temasları ve siyasi-hukuki altyapı masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıkların kapsamlı biçimde ele alındığını bildirdi.

Yılmaz, toplantıda ele alınan konulara ilişkin olarak ayrıca şunları kaydetti: "Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldı.

