Yılmaz'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te ikincilik elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ve 12 Dev Adam'ı gösterdikleri mücadele için tebrik etti.