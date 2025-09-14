Yılmaz'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Cevdet Yılmaz, EuroBasket 2025'te ikincilik elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ve 12 Dev Adam'ı gösterdikleri mücadele için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:28
Yılmaz'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Yılmaz'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesaj yayımladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takımı kutladı ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

12 Dev Adam'ın turnuvadaki performansı, ülke genelinde büyük gurur ve takdir topladı. Yılmaz'ın mesajı, sporcuların ve teknik ekibin başarısını öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
2
Gündem 15 Eylül 2025: Erdoğan Doha'da, CHP MYK ve Ekonomi Ajandası
3
Doha'da İİT ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinden İsrail'e Ortak Çağrı
4
Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı
5
Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik
6
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
7
Süveyda'da Bedevi Araplar Çatışmaların Ardından Evlerine Dönüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye