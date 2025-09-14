Yılmaz'tan 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesaj yayımladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takımı kutladı ve başarılarından dolayı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
12 Dev Adam'ın turnuvadaki performansı, ülke genelinde büyük gurur ve takdir topladı. Yılmaz'ın mesajı, sporcuların ve teknik ekibin başarısını öne çıkardı.