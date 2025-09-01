Yılmaz Tunç: 'Adaletin Yüzyılı' Mesajı — 2025-2026 Yeni Adli Yılı

Yılmaz Tunç: 'Adaletin Yüzyılı' vizyonuyla 2025-2026 adli yılı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajla 2025-2026 adli yılının hayırlı olmasını diledi. Tunç, adaletin devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı ile birey haklarının korunması için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı

Hukukun üstünlüğünün milletin ortak vicdanı olduğunu belirten Tunç, güçlü bir hukuk devletinin ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle sağlanabileceğini ifade etti. Tunç, hukukun üstünlüğüne bağlılık ve yargının tarafsızlığına güçlü inanç temelinde adalet politikalarını şekillendirdiklerini söyledi.

Tunç, ayrıca şunları paylaştı: "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapımızı geliştirmeye, insan kaynağımızı güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye, reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Demokrasi, güvenlik ve yargının korunması

Tunç, demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alan vesayetçi zihniyete, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat vermeyeceklerini söyledi. Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner ve güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracaklarını ve gelecek nesillere daha güvenli, daha huzurlu bir ülke emanet edeceklerini vurguladı.

Birlik, anma ve teşekkür

Adalet Bakanı Tunç, şu ifadeleri paylaştı: "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin Yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için görevlerini yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarımızı ve personelimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Mesajda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, mevzuat çalışmaları ve reformların sürdürülmesi ile fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik kararlılık öne çıktı.