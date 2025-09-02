Yılmaz Tunç: Özel'in Önergesine Yazılı Yanıt Meclis Başkanlığı'na Gönderilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önergeler ve Yargı Sürecine İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi'nde katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bakanlığa yönelttiği 7 maddelik yazılı soru önergesine ilişkin olarak "yazılı cevaplarımızı biz Meclis Başkanlığına göndereceğiz" dedi.

Soru önergesi ve soruşturmalar

Tunç, Özel'in TBMM'ye sunduğu 7 sorunun birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik soruşturmalarına da değindi. Bakan, Özgür Özel'in soruşturmanın başından itibaren dosya içeriğini bilmeden "siyasi soruşturma" şeklinde nitelendirmelerde bulunarak yargıyı etkilemeye çalıştığını söyledi.

Bakan Tunç, ihbarlar ve deliller sonucu savcılık makamlarının Ceza Muhakemesi Kanunu gereği harekete geçmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "cumhuriyet savcılarının görevini yapmamasını beklemek hukuk devletiyle bağdaşmaz" ifadesini kullandı. Gözaltı kararlarının sulh ceza hakimleri tarafından, sulh ceza hakimliği kararlarının da itiraz üzerine asliye ceza mahkemelerince değerlendirildiğini hatırlattı.

Tunç, masumiyet karinesine vurgu yaparak, soruşturma içeriğini bilmeden yapılan yorumların doğru ve hukuki olmadığını; ana muhalefet partisi lideri ve partililerin yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Yargı bağımsızlığı ve ikili hukuk iddiaları

"Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var?" sorusunu kabul edilemez bulan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal bir devlet ve demokratik hukuk devleti olduğunu, tek bir hukuk sistemi bulunduğunu belirtti. Geçmişteki vesayetçi anlayışlara atıfta bulunarak bugün yolsuzluktan ve hukuksuzluktan hesap soran bir yargı sistemi olduğunu savundu.

HSK ve Anayasa Mahkemesi kararları

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile ilgili soruya Tunç, HSK'nin gerekli soruşturmaları yürüttüğünü ve toplantılarını gerektiğinde yapıp karar verdiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin Rabia Naz Vatan davasına ilişkin ihlal kararı ve tazminat kararına değinen Tunç, AYM gerekçelerinin önemli olduğunu, yeniden yargılama konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen usullerin uygulanacağını belirtti.

Çocuk yargılamaları ve 11. Yargı Paketi

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tunç, Türkiye'deki sistemin demokratik hukuk devletleri ile büyük ölçüde paralel olduğunu söyledi. 15-18 yaş grubuna yönelik ceza uygulamalarının, suçun niteliği ve çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak kademelendirilmesinin tartışıldığını belirtti. Tunç, "Alternatifli taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz" dedi ve bu düzenlemelerin muhtemelen 11. Yargı Paketi'ne yetişeceğini söyledi.

Önleyici tedbirlerin önemine işaret eden Tunç, suçun önlenmesinde ailelerin ve kurumların sorumluluğuna vurgu yaptı ve Aile ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlıkları arasında koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Ceza düzenlemeleri: Meskun mahalde silah atma ve yeni suçlar

Tunç, 11. Yargı Paketi'nde hem çocuk yargılamalarıyla hem de bilişim suçlarının önlenmesiyle ilgili düzenlemeler olacağını söyledi. Ayrıca, meskun mahalde silah atma eylemine yönelik cezai düzenleme getirilerek kutlama sırasında yapılan atışların cezalandırılacağını, bu kapsamda ruhsatlı veya kurusıkı olmak fark etmeksizin yaptırıma konulacağını ifade etti. Bu düzenlemenin Meclis açıldığında, 1 Ekim'de ilk gündemlerden biri olacağını belirtti.

Bunun yanı sıra trafikte yol kesen ve araçları durduranlara yönelik kanunda müstakil bir suç ihdas edeceklerini söyledi. Tunç, 10. Yargı Paketi'nden kalan düzenlemelerin 11. Pakette yer alacağını ve yasal düzenlemelerle soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sonuç olarak, Bakan Tunç yargının bağımsızlığına vurgu yaptı, soruşturmaların seyrinin beklenmesi gerektiğini belirtti ve bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesine ilişkin yanıtların Meclis Başkanlığı'na gönderileceğini teyit etti.

