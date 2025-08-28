Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Sert Uyarı: 'Soruşturma Sonucunu Bekleyin'

Bakan Tunç, Özel'in iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki yolsuzluk iddiaları ve itiraflara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç, Özel'e yönelik değerlendirmesini NSosyal'deki hesabından paylaştı.

Bakan Tunç, Özel'in bu gece uydurduğu iddialarla ve mesnetsiz ithamlarla sıkıştığını ve bunaldığını gösterdiğini belirtti. Tunç, Özel'in iddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatmasının ve bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının, CHP Genel Başkanı'nın siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu söyledi.

"Kendisine tavsiyemiz, sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır."

Tunç ayrıca, "Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı ve kimsenin devletin köklü kurumlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakanın açıklamasında, Özel için iki seçenek olduğu belirtildi: "İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?"

Tunç, uyarısını yineleyerek, aksi takdirde Özel'in "eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gideceğini" kaydetti.