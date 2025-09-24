Yılmaz-Üstel Görüşmesi: Türkiye'nin KKTC'ye Dayanışma Sözü

Görüşme Detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Görüşmeye, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Yılmaz, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz kapsamında istikrarlı bir şekilde yürütülen proje ve hizmetleri değerlendirdik. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede devam eden ortak çalışmalarımızın, Kıbrıs Türk halkının refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözümü savunmaya ve kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için her alanda dayanışmamızı artırmaya devam edeceğiz. Sayın Üstel ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür ediyor, yapıcı işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyorum."

Türkiye'nin KKTC'ye desteği ve 'iki devletli çözüm' vurgusu, görüşmenin öne çıkan mesajı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.