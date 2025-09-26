Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu Kapsamında New York’ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Zeki Levent Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta önemli toplantılara katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:59
Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu Kapsamında New York’ta Temaslarda Bulundu

Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu Kapsamında New York’ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bir dizi toplantıya iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, her iki bakan yardımcısı da Türkiye'nin dış politika önceliklerini ve uluslararası işbirliğine verdiği desteği vurguladı.

Yılmaz: Kalıcı Barış İçin İki Devletli Çözüm

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, New York’ta düzenlenen Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, hitabında İsrail-Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Yılmaz, adil ve kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğunu ve Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını vurguladı.

Gümrükçü: MIKTA ve CELAC Temasları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ise New York’ta MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının sonunda BM'nin 80. yıl dönümü konulu MIKTA Özel Bildirisi kabul edildi.

Gümrükçü ayrıca Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Siyasi Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık ederek, Türkiye'nin CELAC ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi ve bu doğrultuda öncelikli işbirliği imkânlarına dair görüşlerini paylaştı.

Her iki bakan yardımcısının temasları, Türkiye'nin küresel platformlarda çok taraflı işbirliğini güçlendirme kararlılığını yansıttı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde KKKA: 110 pozitif, 10 ölüm
5
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
6
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
7
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?