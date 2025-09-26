Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu Kapsamında New York’ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bir dizi toplantıya iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, her iki bakan yardımcısı da Türkiye'nin dış politika önceliklerini ve uluslararası işbirliğine verdiği desteği vurguladı.

Yılmaz: Kalıcı Barış İçin İki Devletli Çözüm

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, New York’ta düzenlenen Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, hitabında İsrail-Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Yılmaz, adil ve kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğunu ve Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını vurguladı.

Gümrükçü: MIKTA ve CELAC Temasları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ise New York’ta MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının sonunda BM'nin 80. yıl dönümü konulu MIKTA Özel Bildirisi kabul edildi.

Gümrükçü ayrıca Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Siyasi Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık ederek, Türkiye'nin CELAC ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi ve bu doğrultuda öncelikli işbirliği imkânlarına dair görüşlerini paylaştı.

Her iki bakan yardımcısının temasları, Türkiye'nin küresel platformlarda çok taraflı işbirliğini güçlendirme kararlılığını yansıttı.