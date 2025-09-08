Yılmaz: Yeni OVP ile Türkiye Yüzyılına Hazırlık

Politika ve reformların hedefi: kısa vadeyi aşan bir vizyon

Yılmaz, Yeni OVP döneminde atılacak adımların ekonomi gündeminde belirleyici olacağını ve ülkenin uzun vadeli hedeflerine hizmet edeceğini dile getirdi.

Yılmaz: "Yeni OVP döneminde hayata geçireceğimiz politika ve reformlar, Türkiye ekonomisini sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılının fırsatlarına da hazırlayacaktır"

Bu açıklama, Yeni OVP kapsamında uygulanacak politika ve reformların yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamayı değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun fırsatları da hedeflediğini ortaya koyuyor.