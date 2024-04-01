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Yine kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vuruldu

Diyarbakır’da bugün boşanma davası için mahkemeye giden Sevda Meşe (34), boşanma aşamasında olduğu kocası Adem Meşe (35) tarafından, adliye çıkışı sonrasında öldürüldü.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:11
Yine kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vuruldu

Diyarbakır’da Kaynartepe Mahallesi’nde, Sevda Meşe isimli kadın ve yanında bulunan Mehmet Sadıç isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu kocası Adem Meşe tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sevda Meşe, boşanma davası için bugün mahkemeye gitmişti. Adliye çıkışında Adem Meşe, boşanma aşamasında olduğu eşi Sevda Meşe’yi ve eşinin yanında bulunan Mehmet Sadıç isimli kişiyi takip etti. Eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve yanındaki Mehmet Sadıç, Adem Meşe tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini ve yanındaki şahsı öldüren Adem Meşe, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olayın yaşanmış olduğu yere gelen ekipler, inceleme başlattı.

Kocası tarafından öldürülen Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ise katil zanlısı Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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