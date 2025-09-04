Yitzhak Brick uyardı: Gazze işgali 'felaket sonuçlara' yol açar

Eski generalden operasyon eleştirisi ve uyarı

İsrail ordusunda görev almış olan eski General Yitzhak Brick, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Gazze kentinin işgaline yönelik kararı sert bir dille eleştirdi. Brick, kararın alındığı operasyonu "uçuk" olarak nitelendirirken, saldırıların "felaket sonuçlara" yol açacağını vurguladı.

Brick, İsrail'in Maariv gazetesinde yayımlanan yazısında, Gazze'nin işgaline yönelik dün başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonunu değerlendirdi. Yazısında, planın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in muhalefetine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından orduya dayatıldığını belirtti.

Eski general, Zamir'in Tel Aviv yönetimini uyardığını aktararak, Zamir'in "Bakanlar Kuruluna bunun İsrail askerleri ve İsrailli esirler için ölüm tuzağı olduğunu söyledi." dediğini yazdı.

Brick'in değerlendirmesinde operasyonun hem askerler hem de siviller açısından ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi; eski general planı tekrar "uçuk" olarak tanımlayıp saldırıların "felaket sonuçlara yol açacağını" ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan 48 İsrailliden 20'sinin hayatta olduğunu düşünüyor. Öte yandan, İsrail cezaevlerinde tutulan 11 bin 100'den fazla Filistinlinin işkence, açlık ve sağlık sorunlarından muzdarip olduğu bildiriliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Gazze kentini kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurmuştu.

Karşı taraftan, Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in operasyonuna karşılık "Musa'nın Asası Operasyonu"'nu başlattıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar gerçekleştirirken, bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılar ve bombardımanlar sonucu kentte 1000'den fazla kişinin öldüğü ve binlercesinin yaralandığı bildiriliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 63 bin 746 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 161 bin 245 kişinin yaralandığı kaydedildi.