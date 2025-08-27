DOLAR
YKS 2025: 500 Tam Puanlı Birinciler — 5 Mühendislik, 1 Hukuk

2025 YKS'de 500 tam puan alan 6 birinciden 5'i mühendislik, 1'i hukuk fakültesine yerleşti; YÖK kayıt ve ek yerleştirme uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:15
YKS 2025: 500 Tam Puanlı Birinciler — 5 Mühendislik, 1 Hukuk

YKS 2025'te 500 tam puan alan birincilerin tercihi: mühendislik ağırlığı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) farklı puan türlerinde 500 tam puan alarak birinci olan 6 öğrenciden 5'i mühendislik, biri ise hukuk fakültesine yerleşti.

Birincilerin yerleştiği bölümler

TYT'de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak girmeye hak kazandı.

YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı.

YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

Geçmiş yılların tercih eğilimleri

Geçen yılın YKS birincilerinden 4'ü mühendislik, 2'si iktisat; diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti. 2023'te birincilerden 3'ü tıp, 2'si mühendislik; diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini seçmişti. 2022 birincilerinden 2'si mühendislik, 2'si tıp, 2'si hukuk; diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyatı tercih etmişti. 2021 yılı birincilerinden 2'si tıp, 2'si mühendislik; diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

YÖK'ten kayıt ve ek yerleştirme uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, tercih sürecinin ardından kayıtların 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Özvar, üniversite hayatının diplomayla birlikte gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunduğunu belirterek, rekabetçi süreç sonunda elde edilen fırsatların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, bu adayların az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını kaydetti.

