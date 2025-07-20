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YKS'de Türkiye 10'uncusu Olan Muhammed Yasir Kılıç, Hedefini Belirledi

YKS 2023'te sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, geleceğini finans alanında şekillendirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:43
YKS'de Türkiye 10'uncusu Olan Muhammed Yasir Kılıç, Hedefini Belirledi

Başarısının Kaynağı: Aile Desteği ve Disiplinli Çalışma

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Yasir Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kılıç, 80 sorudan 74’ünü doğru yanıtlayarak bu başarıyı elde etti ve eşit ağırlık alanında da 80 sorudan 78'ini doğru cevaplayarak Türkiye 16'ncısı oldu.

Eğitim Hayatında Ailesinin Rolü

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil ve ev hanımı Fatma Kılıç çiftinin ikinci çocuğu olan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaştığı başarıda ailesi, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkılarının olduğunu vurguladı.

Yoğun Çalışma İle Başarıyı Elde Etti

Eğitim hayatının son iki yılında günde 6-8 saat kadar yoğun bir şekilde sınav için hazırlandığını ifade eden Kılıç, zaman zaman pes etme noktasına geldiğini ancak sınav gününe kadar vazgeçmeden çalıştığını anlattı. Kılıç, çocukluğundan beri okuduğu kitapların büyük faydasını gördüğünü belirtirken, ailesinin ve öğretmenlerinin de eğitimine sağladığı desteği önemle vurguladı.

Yatılı Eğitim Avantajları

Kartal AİHL'de yatılı okumanın başarıya önemli katkılar sunduğunu dile getiren Kılıç, "Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yurt ortamında herkes bu sürece odaklanmıştı. Bu sebeple yatılı okumanın YKS açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum," dedi.

Düzenli Çalışma ve Matematik Vurgusu

Kılıç, başarısının düzenli çalışmadan geçtiğini ifade ederek, sınava girecek olanlara matematiği asla ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. "Ben edebiyat, tarih ve coğrafyada sürekli tekrar yaptım. Konuları çalışmıştım ardından sürekli başa dönerek tekrar yaptım. Böylelikle sonuca ulaştım," dedi.

Gelecek Hedefleri

Kılıç, geleceğiyle ilgili hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Hedefim Boğaziçi Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nde işletme ya da iktisat okumak. Kendimi finans alanında geliştirmek istiyorum." Ayrıca, ablasının da önceki yıllarda YKS'de Türkiye 354'üncüsü olduğunu hatırlatarak, bu başarının motivasyonlarında önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

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