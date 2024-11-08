YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısındaki Vurguları

YÖK Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısında Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda rektörlere önemli mesajlar iletti. Özvar, yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla iletişim kurulmasını ve bu uzmanların üniversitelere kazandırılmasını vurguladı.

Güçlü Ortak Zemin Oluşturma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Özvar, yükseköğretim konularında düzenli olarak istişareler yapıp ortak zeminde buluşmanın önemine dikkat çekti. "Anadolu Üniversiteler Birliği gibi mekanizmalar, yükseköğretim sistemimizdeki birçok sorunun ortak akılla çözülmesine katkı sağlayacak," dedi.

İşbirliklerinin Önemi

Özvar, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Özellikle ortak araştırma merkezlerinin kurulması ve öğrencilere yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi gibi konuların önemi üzerinde durdu. "Bu tür işbirlikleri, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde verimliliği artıracaktır," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirlikleri

Son dönemde birçok ülkeyle somut işbirlikleri geliştirdiklerine dikkat çeken Özvar, bu mutabakatların Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması açısından kritik adımlar olduğunu belirtti. Rektörlerden bu çalışmaların sahiplenilmesi ve desteklenmesi talep edildi.

Yerel ve Yabancı Araştırmacılar için Çağrı

YÖK Başkanı, 2547 sayılı Kanun'un ek maddeleri aracılığıyla nitelikli doktora sahip araştırmacıların üniversitelere kazandırılması gerektiğini vurguladı. "Bu araştırmacıları bünyenize katmanızı arzu ediyoruz," diye ekledi.

Toplantının Diğer Faaliyetleri

Toplantıya Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile 17 rektör katıldı. Öte yandan, Özvar toplantı öncesinde GEÜ Mühendislik Fakültesi önüne inşa edilen "Yapay Zekanın ABC'si" eserinin açılışını yaptı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katıldı.