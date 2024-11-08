DOLAR
34,37 -0,44%
EURO
36,8 0,77%
ALTIN
2.964,9 0,32%
BITCOIN
2.641.800,83 -0,52%

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısındaki Vurguları

YÖK Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda işbirlikleri ve akademik dayanışma hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:47
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısındaki Vurguları

YÖK Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısında Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda rektörlere önemli mesajlar iletti. Özvar, yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla iletişim kurulmasını ve bu uzmanların üniversitelere kazandırılmasını vurguladı.

Güçlü Ortak Zemin Oluşturma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Özvar, yükseköğretim konularında düzenli olarak istişareler yapıp ortak zeminde buluşmanın önemine dikkat çekti. "Anadolu Üniversiteler Birliği gibi mekanizmalar, yükseköğretim sistemimizdeki birçok sorunun ortak akılla çözülmesine katkı sağlayacak," dedi.

İşbirliklerinin Önemi

Özvar, üniversiteler arası işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Özellikle ortak araştırma merkezlerinin kurulması ve öğrencilere yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi gibi konuların önemi üzerinde durdu. "Bu tür işbirlikleri, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde verimliliği artıracaktır," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirlikleri

Son dönemde birçok ülkeyle somut işbirlikleri geliştirdiklerine dikkat çeken Özvar, bu mutabakatların Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması açısından kritik adımlar olduğunu belirtti. Rektörlerden bu çalışmaların sahiplenilmesi ve desteklenmesi talep edildi.

Yerel ve Yabancı Araştırmacılar için Çağrı

YÖK Başkanı, 2547 sayılı Kanun'un ek maddeleri aracılığıyla nitelikli doktora sahip araştırmacıların üniversitelere kazandırılması gerektiğini vurguladı. "Bu araştırmacıları bünyenize katmanızı arzu ediyoruz," diye ekledi.

Toplantının Diğer Faaliyetleri

Toplantıya Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile 17 rektör katıldı. Öte yandan, Özvar toplantı öncesinde GEÜ Mühendislik Fakültesi önüne inşa edilen "Yapay Zekanın ABC'si" eserinin açılışını yaptı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
2
AB Liderlerinden Charles Michel'e Veda
3
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Çevre Önceliği
4
Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Geliştiren Etkinlik New York'ta Gerçekleştirildi
5
Musk, Trump ve Zelenskiy Arasındaki Önemli Telefon Görüşmesine Katıldı
6
Venezuela'dan Trump'a Diyalog Mesajı
7
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bartın'da Önemli Açıklamalar

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi