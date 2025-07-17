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YÖK Başkanı Özvar: Araştırma Üniversiteleri İlk 500'e Girecek!

YÖK Başkanı Özvar, araştırma üniversitelerinin 5 yıl içinde uluslararası sıralamalarda ilk 500'e girebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 17:19
YÖK Başkanı Özvar: Araştırma Üniversiteleri İlk 500'e Girecek!

YÖK Başkanı Özvar, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Hedef İlk 800-1000

Özvar, "Tüm araştırma üniversitelerimizin ilk 800-1000 bandını hedeflemesi lazım. Birkaç sene içinde uluslararası sıralamalarda ilk 100'e girecek aday üniversitelerimiz var," dedi. Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda, YÖK'ün 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesini araştırma üniversitesi olarak ilan ettiklerini de aktardı.

Performans İzlemesi ve Yeni Adaylar

Araştırma üniversitelerinin performanslarının düzenli olarak izlendiğini belirten Özvar, 6 üniversitenin Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil edildiğini ve bu üniversitelerin 2024 yılı itibarıyla izleneceğini ifade etti. "Bu üniversiteler arasından, 2025 yılı sonunda performansları mevcut araştırma üniversitelerinin üzerine çıkanları programa dahil edeceğiz," şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşüm ve Yönetim Modelleri

Özvar, 2030 vizyonu kapsamında üniversitelerin dijital olgunluk düzeylerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüldüğünü belirtti. "Dijital Olgunluk Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında, pilot çalışmaların 18 üniversitede tamamlandığını açıkladı. Önümüzdeki yıl bu modelin tüm üniversitelere uygulanacak.

ADEP Kaynakları Artıyor

Özvar, ADEP kapsamında tahsis edilen kaynak miktarının 4 yıl içerisinde 12,5 kat arttığını ve bu yıl da artırılacağını bildirdi. Bu sayede araştırma projelerinde sağlanan desteklerin artırılması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de hazır bulundu ve araştırma üniversiteleri tarafından yürütülen projelerin genel değerlendirmesi yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesinin...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesinin...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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