YÖK Başkanı Özvar: İş Yeri Temelli Uygulamalı Eğitim Yaygınlaşacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 2025-2026 Akademik Yılı Açılışında Konuştu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde dönüştürücü adımların önceliklerini paylaştı.

Özvar, Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekerek, Gazze ve Filistin konusuna akademik yıl açılış törenlerinde ve ilk derslerde geniş yer verildiğini söyledi ve Gazze'de beklenen ateşkes anlaşmasının kalıcı olmasını temenni etti.

İş Yeri Temelli Uygulamalı Eğitim Modeli

Özvar, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılacağını vurguladı: "Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılması olacaktır."

Mevcut staj uygulamalarının verimsiz kalan yönlerini dönüştürmeyi amaçlayan modelin, öğrencileri daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı hale getireceği; üniversite-sektör işbirliğini güçlendireceği belirtildi.

Pilot uygulamalar için planlanan iller: Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara. Bu illerde üniversite öğrenci kapasiteleri, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli ile sektör bazlı uygulama olanaklarına ilişkin envanter çalışması tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Ders Yapısı, Yaz Okulları ve 3 Yıllık Lisans İmkanı

Özvar, teorik yoğunluğun azaltılması ve uygulama boyutunun güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldığını belirterek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde, öğrenme süreçlerinin proje, uygulama ve araştırma temelli hale getirileceği; gelişime katkı sağlamayan ders ve kredilerin müfredattan çıkarılacağı bildirildi. Özvar, yaz okullarının asli fonksiyonuna döndürüleceğini ve isteyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alabilecek şekilde düzenleme yapılacağını belirterek, bununla "çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı" doğacağını söyledi.

Yapay Zeka, Dijital Teknolojiler ve Program Açılışları

Geçen yıl başlatılan yapay zeka tabanlı programların bu yıl sayısında artış olduğunu aktaran Özvar, 100'den fazla devlet ve vakıf üniversitesinde yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknoloji temelli yeni lisans ve ön lisans programlarının öğrenci kabulüne açıldığını bildirdi.

Mezun İstihdamı, Kontenjan Düzenlemeleri ve Savunma Sanayii

Mezunlarına istihdam sağlamayan programların dönüştürülmesi ve ülkenin istihdam kapasitesinin üzerinde mezun veren programların kontenjanlarında düzenlemelerin sürdürüleceği ifade edildi. Özvar ayrıca savunma sanayisinde sağlanan atılımlara da değindi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Üniversite Projeleri

Özvar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımına başladığını belirtti. Üniversitenin ilk aşamada İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversiteleri tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programları başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayacağı vurgulandı.

Şam'da planlanan Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiği, Şam'da Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin bölüm açacağı duyuruldu.

Hedefler ve Kapanış

Özvar, YÖK'ün hedefleri arasında 2029 yılına kadar en az 2 devlet üniversitesinin ilk 100 üniversite arasına girmesinin yer aldığını aktardı ve 2025-2026 akademik yılının öğrencilere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

