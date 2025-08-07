DOLAR
YÖK Başkanı Özvar, Öğrencilere Önemli Uyarılarda Bulundu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilere tercih döneminde destek çağrısı yaptı ve psikolojilerini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalarını önerdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:05
YÖK Başkanı Özvar, Öğrencilere Önemli Uyarılarda Bulundu

YÖK Başkanı Özvar, Öğrencilere Önemli Uyarılarla Seslendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere önemli mesajlar verdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Özvar, öğrencilerin tercih döneminde psikolojilerini etkileyecek davranış ve paylaşımlardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının itibarını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Özvar, "Kurumlarımızın çıktılarını önemsizleştirmeye çalışmak, değersizleştirmeye çalışmaktan kaçınalım," dedi.

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yeni Vizyon

Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katıldığı etkinlikte, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine de değinildi. Özvar, yükseköğretim sisteminin, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı" vizyonunu destekleyerek istihdama duyarlı, uygulamalı eğitimi önceleyen bir yapı inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.

Mesleki Eğitimin Önemi

Özvar, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarının mezunlarının iş bulma oranının yüzde 78 gibi yüksek seviyelerde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Avrupa'da beceri açığının giderek arttığına dair veriler sunarak, Türkiye'deki mevcut sorunlara dikkat çekti.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Eğitim Programları

Özvar, yeni eğitim programlarına ilişkin de bilgi vererek, 2024'te 20 üniversitede 17 farklı türde 72 yeni yapay zeka temelli program açtıklarını ve bu programların %100 doluluk oranıyla karşılaştığını dile getirdi. "Bu yıl, istihdam odaklı eğitim modelimiz kapsamında yeni programlar oluşturuyoruz," dedi.

Öğrencilere Destek Çağrısı

Özvar, tercih dönemindeki öğrencileri desteklemeye yönelik çağrılar yaparak, psikolojik baskıya karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. "Öğrencilerimizin psikolojisini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalıyız. Bu süreçte üniversitelerimizin itibarını yüksek tutmamız lazım," dedi.

Erdal Bahçıvan'dan Vurgu

Erdal Bahçıvan ise üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştirmekle kalmayıp, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde de stratejik bir rol üstlendiğini belirtti. Bahçıvan, üniversite-sanayi işbirliğinin ortak hedeflerle daha etkili sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (fotoğrafta), Taksim’deki İstanbul Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (fotoğrafta), Taksim’deki İstanbul Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı.

