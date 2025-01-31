YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Özbekistan Ortak Üniversitesini Duyurdu

YÖK Başkanı Özvar, 2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonunu Paylaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Özvar, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak üniversite kurma girişiminin olumlu sonuçlandığını ve yeni üniversitenin isminin Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi olduğunu duyurdu. Üniversitenin, Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı arasında kurulan bir mutabakat zaptıyla hayata geçtiğini belirtti.

Toplantı Bilgileri ve Geleceğe Yönelik Planlar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Özvar daha önce Ankara, Diyarbakır, Niğde ve İzmir’de yapılan toplantıların beşincisinin gerçekleştirilmekte olduğunu açıkladı. Özvar, bu toplantıların ardından yazılacak raporun üniversitelere sunulacağını belirtti.

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini belirten Özvar, bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'ta ise 600 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Öğrenci Erişimi ve Kalite Güvencesi

Özvar, yükseköğretimde öğrenci erişimi konusunda devlet üniversitelerinde parasız eğitim politikalarının önemine vurgu yaptı ve vakıf üniversitelerinin başarılı öğrencilere sunduğu bursların takdir edilecek bir hizmet olduğunu dile getirdi.

Kalite güvencesinin ve küresel rekabet edebilirliğin de önümüzdeki dönemde karşılaşılacak önemli sorunlar arasında olduğunu belirten Özvar, Türk üniversitelerinin global sıralamalarda önemli mesafeler kat ettiğini ifade etti.

Yeni Programlar ve Gelecek Vizyonu

Özvar, yazılım ve yapay zeka tabanlı programların bu yıl içinde 20 üniversitede 70’in üzerinde yeni program olarak açıldığını belirtti. Bu programların ülkenin dijital beceri açığının kapatılmasında kilit rol oynayacağını vurguladı.

Ayrıca, Özvar, Özbekistan'daki ortak üniversiteyi desteklemek amacıyla Türkiye'deki daha fazla üniversitenin de bu çatısı altında faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

Azerbaycan ve Türkmenistan ile İlişkiler

Özvar, Azerbaycan'dan sonra Özbekistan'da kurulan üniversitenin Türk dünyasına hizmet vereceğini vurguladı ve Türkmenistan ile de benzer girişimlerin sürdüğünü açıkladı. Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin bu vizyonla geleceğe güvenle hazırlandığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.