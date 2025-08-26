YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrencilerin Sınavsız Yerleştirilmesi İddiası Asılsız

YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrencilerin Sınavsız Yerleştirildiği İddiası Asılsız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medyada yayılan ve ÖSYM'ye atfen paylaşılan "Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrencinin sınavsız yerleştirildiği" iddiasını net bir dille reddetti.

Özvar'ın açıklaması ve gerekçeleri

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların "tamamen asılsız ve dezenformasyon" içerdiğini belirterek, uluslararası öğrencilerin kabul süreçlerinin YKS ile değil; Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR‑YÖS) ve üniversitelerce onaylanan uluslararası sınav sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Başkan Özvar, ayrıca "Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamaktadır, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kontenjan düzenlemesi ve uluslararası öğrenci oranı

Özvar, üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranlarının her program için ayrı ayrı belirlendiğini belirterek, söz konusu oranın toplam öğrenci sayısına göre yaklaşık %5 civarında olduğunu aktardı. Kontenjanların üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla şekillendiğini ifade etti.

YÖK Başkanı, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkeler arası dostluk köprüleri kurduğunu, bugün itibarıyla 194 ülkede Türk üniversitelerinden mezunların bulunduğunu hatırlattı ve bu kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerle ilişkilerimize olumlu katkı sağladıklarını belirtti.

Resmi bilgilere itibar çağrısı

Özvar, kamuoyuna resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etme çağrısında bulundu ve ülkemizin eğitim sistemi ile uluslararası ilişkilerine zarar verebilecek asılsız iddialara itibar edilmemesini rica etti.

YÖK'ün açıklaması, uluslararası öğrenci kabul süreçlerine ilişkin yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor ve sürecin TR‑YÖS ile onaylı sınav sonuçlarına dayandığını net şekilde ortaya koyuyor.