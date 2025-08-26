DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrencilerin Sınavsız Yerleştirilmesi İddiası Asılsız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin sınavsız üniversitelere yerleştirildiği iddialarını yalanladı; kabul TR‑YÖS ve onaylı uluslararası sınavlarla yapılıyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:27
YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrencilerin Sınavsız Yerleştirilmesi İddiası Asılsız

YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrencilerin Sınavsız Yerleştirildiği İddiası Asılsız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medyada yayılan ve ÖSYM'ye atfen paylaşılan "Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrencinin sınavsız yerleştirildiği" iddiasını net bir dille reddetti.

Özvar'ın açıklaması ve gerekçeleri

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların "tamamen asılsız ve dezenformasyon" içerdiğini belirterek, uluslararası öğrencilerin kabul süreçlerinin YKS ile değil; Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR‑YÖS) ve üniversitelerce onaylanan uluslararası sınav sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Başkan Özvar, ayrıca "Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamaktadır, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kontenjan düzenlemesi ve uluslararası öğrenci oranı

Özvar, üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranlarının her program için ayrı ayrı belirlendiğini belirterek, söz konusu oranın toplam öğrenci sayısına göre yaklaşık %5 civarında olduğunu aktardı. Kontenjanların üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla şekillendiğini ifade etti.

YÖK Başkanı, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkeler arası dostluk köprüleri kurduğunu, bugün itibarıyla 194 ülkede Türk üniversitelerinden mezunların bulunduğunu hatırlattı ve bu kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerle ilişkilerimize olumlu katkı sağladıklarını belirtti.

Resmi bilgilere itibar çağrısı

Özvar, kamuoyuna resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etme çağrısında bulundu ve ülkemizin eğitim sistemi ile uluslararası ilişkilerine zarar verebilecek asılsız iddialara itibar edilmemesini rica etti.

YÖK'ün açıklaması, uluslararası öğrenci kabul süreçlerine ilişkin yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor ve sürecin TR‑YÖS ile onaylı sınav sonuçlarına dayandığını net şekilde ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşmede 'Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz'
6
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
7
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor