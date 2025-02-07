YÖK Başkanı Özvar: Yeni Dijital Meslekler İçin 17 Yeni Program Açıldı

YÖK Başkanı Özvar, '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'nda konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda yeni dijital mesleklerin giderek daha fazla talep gördüğünü belirtti. Özvar, yazılım ve yapay zeka tabanlı mesleklerin eğitim alanında öncelikli hale geldiğini ifade etti.

17 Yeni Program ve Gelecek Planları

Özvar, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalara dayalı olarak bu yıl 17 yeni ön lisans ve lisans programı'nın, 20 üniversitede 70'ten fazla açıldığını duyurdu. Programların gelişiminde öğretim elemanlarının sayısının göz önünde bulundurulacağını aktaran Özvar, bu programların hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde devam edeceğini vurguladı.

Uluslararası Rekabet ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

Özvar, yüksek öğretimin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha geniş kesimlere ulaşmaya başladığını belirterek, bu durumun küreselleşmeye katkıda bulunduğunu ifade etti. Küresel bilim ve teknoloji yarışının üniversite tabanlı rekabeti artırdığını kaydeden Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda başarılı sonuçlar elde ettiğini dile getirdi.

Eğitim ve Sektör İhtiyaçları Arasında Uyum

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik değişimlerin üniversite mezunlarına yeni beceriler kazandırmayı gerektiğini ifade eden Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun bu konuda hızla hareket ettiğini ve üniversitelerin müfredatlarını sektörle işbirliği halinde güncellemeleri için teşvik edildiğini belirtti.

İstihdama Duyarlı Programlar ve Staj İmkanları

YÖK Başkanı, meslek yüksekokullarının Organize Sanayi Bölgeleri'nde uygulanmasının sektörel ihtiyaçları karşılamada önemli bir adım olduğunu söyledi. Özvar, ayrıca üniversitelerin sunduğu staj ve iş yeri uygulama imkanlarının çeşitlendirilmesine destek vereceklerini de kaydetti.

Eğitimde Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Alanında Yenilikler

Yapay zeka eğitimine olan ihtiyacın önemine dikkat çeken Özvar, 2025'e kadar farklı alanlarda daha fazla program açılması hedeflendiğini belirtti. Özvar, özellikle siber güvenlik bölümlerinin üniversitelerde başarılı bir şekilde ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.