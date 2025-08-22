DOLAR
YÖK'ün Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

YÖK destekli Veri Analizi Okulu, Marmara Üniversitesi koordinasyonunda 1 Ekim–24 Nisan 2026 tarihleri arasında ücretsiz yapay zeka ve veri analizi eğitimleri sunacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:25
YÖK'ün Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

YÖK'ün Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi katkılarıyla hizmete başlıyor.

1 Ekim tarihinden itibaren eğitim vermeye başlayacak okulun programı 24 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek ve katılıma tamamen ücretsiz olacak.

Eğitimin amacı

Veri Analizi Okulu; veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarında kuramsal bilgiyi uygulamalı becerilerle birleştirerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlamayı, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırmayı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitim içerikleri ve modüller

Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan müfredatla 6 ayrı modül sunulacak: temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler ve yapay zeka. Program teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle birleştiriyor.

Kimler başvurabilir?

Katılımda herhangi bir ön koşul yoktur; program tüm disiplinlerden ve meslek gruplarından katılımcılara açıktır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör profesyonelleri programa başvurabilir.

Başvuru ve değerlendirme

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki başvuru formu doldurularak 7 Eylül'e kadar çevrim içi yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma anlama düzeyleri ve başvuru formundaki motivasyon beyanı değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru sonuçları 15 Eylül'de açıklanacaktır.

