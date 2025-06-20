YÖK ve Sıfır Atık Vakfı'ndan Önemli İş Birliği Protokolü

Yükseköğretim Kurulu ve Sıfır Atık Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sıfır Atık Vakfı, üniversitelerde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün imza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, YÖK Kurulu üyeleri ve rektör yardımcılarının katılımıyla Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Küresel Sorunlara Çözüm İçin Eğitim ve İş Birliği

Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, iklim değişikliği ve çevresel tahribat gibi küresel sorunların çözümünün yalnızca çevre politikalarıyla mümkün olamayacağını, eğitim ve toplumsal dinamiklerin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Özvar, YÖK'ün sürdürülebilirlik ve sıfır atık anlayışını Türk Yükseköğretim Sistemi'nin stratejik öncelikleri arasında belirlediğini ifade etti.

Üniversitelerde Sürdürülebilirlik Projeleri

Özvar, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile üniversitelerin enerji verimliliği, su tasarrufu ve karbon salınımı gibi alanlarda önemli adımlar atmasını teşvik ettiklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki 26 üniversitenin uluslararası sıralamalarda başarı gösterdiğini vurguladı.

İş Birliğinin Hedefleri

YÖK Başkanı Özvar, Sıfır Atık Vakfı ile yapılacak iş birliği protokolünün, çevre duyarlılığını artırmayı ve sıfır atık kültürünü üniversitelerde kurumsallaştırmayı hedeflediğini belirtti. Özvar, başarılı uygulamaların ödüllendirilmesi gibi pek çok projeye zemin hazırlayacağını ekledi.

Akademik ve Sivil Toplum İş Birliği

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, vakfın çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ve akademi ile iş birliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Ağırbaş, üniversitelerde sıfır atık kulüplerinin kurulması ve akademik çalışmaların desteklenmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Tören, tarafların iş birliği protokolünü imzalaması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında "Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İş Birliği Protokolü" imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (sağda) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) imza törenine katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında "Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İş Birliği Protokolü" imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (sağda) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (solda) imza törenine katıldı.