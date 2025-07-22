YÖK ve Ürdün Bakanlığı'ndan Tarihi İşbirliği Protokolü

Yükseköğretim Alanında Önemli Adım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. İmzalama töreninde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah da yer aldı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğine Vurgu

Özvar, yaptığı konuşmada, "Bu protokolün imzalanmasıyla, ülkelerimiz arasında tanıma ve denklikle ilgili konular çözüme kavuşmuş olacak" şeklinde ifade etti. İki ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için gerekli iradeye sahip olduklarını belirtti.

İnsani Krizlere Dikkat Çekildi

Ortak coğrafyada yaşanan olumsuz gelişmelere de değinen Özvar, Birleşmiş Milletler raporlarında yer alan İsrail'in Filistin'deki yıkımına dikkat çekti. Türkiye'nin, Gazzeli öğrencilere kapılarını açtığını, burs imkanlarının sunulduğunu vurguladı.

Türkiye ve Ürdün Arasındaki Akademik İşbirliği

YÖK Başkanı, "Yaşadığımız bölgenin kritik durumu gereği, ülkelerimiz arasındaki işbirliği gün geçtikçe daha büyük bir önem arz etmektedir" diyerek, yapay zeka, dijital dönüşüm, akıllı tarım ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda işbirliklerinin güçleneceğini ifade etti.

Ürdün Bakanı'ndan Destek Mesajı

Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mahafzah, forumun iki ülke arasında akademik işbirliğini güçlendirmekte önemli bir adım olduğunu belirtti. Eğitim yatırımlarının istikrar ve yenilik için temel oluşturduğuna inandığını vurguladı.

Gelecek İçin Ortak Projeler

Özvar ve Mahafzah, toplantının ardından Türkiye-Ürdün üniversitesinin kurulmasına dair müzakerelerin başladığını bildirdi. Her iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak bilimsel araştırma projeleri ve öğrenci değişim programlarının başlatılması için önemli adımlar atıldığı duyuruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. YÖK'te düzenlenen imza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar (sağda), Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah ile beraberindeki heyette bulunan Akreditasyon ve Kalite Güvence Kurumu, Ürdün Turizm Tanıtım Kurumu temsilcileri ve Türkiye ile Ürdün'den bazı üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. YÖK'te düzenlenen imza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar (sağda), Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah ile beraberindeki heyette bulunan Akreditasyon ve Kalite Güvence Kurumu, Ürdün Turizm Tanıtım Kurumu temsilcileri ve Türkiye ile Ürdün'den bazı üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleşti.