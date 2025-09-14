Yolanda Díaz'tan Madrid'deki İsrail Karşıtı Gösterilere Destek: La Vuelta Finali Yarıda Kesildi

Yolanda Díaz, Madrid'deki İsrail karşıtı gösterilere destek vererek La Vuelta finalinin yarıda kesilmesini "onur örneği" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:24
Yolanda Díaz'tan Madrid'deki İsrail Karşıtı Gösterilere Destek: La Vuelta Finali Yarıda Kesildi

Yolanda Díaz'tan Madrid'deki İsrail Karşıtı Gösterilere Destek

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz, Madrid'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere desteğini açıkladı. Gösteriler, bisiklet yarışı La Vuelta'nın final etabının yarıda kesilmesine neden oldu.

Diaz'ın Açıklaması

Díaz, Bluesky adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eylemleri "bir onur örneği" olarak tanımladı ve bu gösterilerin "İspanyol toplumunun Gazze'deki soykırımın normalleştirilmesine tahammül etmediğinin göstergesi" olduğunu belirtti.

İfade ettiği destekle ilgili olarak Díaz, "Bisiklet turu sırasında Filistin halkı için yapılan seferberliklere, tüm gücümüzle destek veriyoruz. Vatandaşlarımız onur örneğidir." dedi.

La Vuelta'daki gelişmeler

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta, Madrid'deki final etabı İsrail karşıtı yoğun gösteriler nedeniyle yarıda kesildi. Protestolar 27 Ağustos'tan bu yana ülke genelindeki etaplarda sürdü ve final parkurunun geçtiği Madrid kent merkezinde Callao ve Atocha gibi bölgelerde barikatlar devrildi. Göstericiler yarış pistine girerek yolları kapattı.

La Vuelta organizatörleri, bisikletçilerin güvenliği için bitişe yaklaşık 50 kilometrelik bir etap kala yarışı durdurdu. Güvenliği sağlamak amacıyla Madrid sokaklarında 2 binden fazla polis ve jandarma görev yaptı.

Protestolardan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasının protesto edildiği belirtildi.

Diplomatik gerilim

İsrail hükümeti, İspanya hükümetinin İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı almasının ardından Başbakan Yardımcısı Díaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun İsrail'e girişine yasak getirdiğini duyurmuş; İspanya hükümeti de aynı şekilde karşılık vermişti.

