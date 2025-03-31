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Yolcular Şikayetlerini Çevrim İçi KDM-ERP ile İletebilecek

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yeni KDM-ERP sistemiyle yolcuların şikayetlerini çevrim içi iletebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:36
Yolcular Şikayetlerini Çevrim İçi KDM-ERP ile İletebilecek

Yolcuların Şikayetleri için Çevrim İçi Sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni sistemle yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi iletebileceğini açıkladı. Uraloğlu, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık." dedi.

Yeni Hizmetin Detayları

Uraloğlu, SHGM'nin Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde, havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak hedefiyle bu hizmeti hayata geçirdiğini belirtti. "Kurumsal Dönüşüm Merkezi- Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP)" sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile vatandaşlar, şikayet ve taleplerini tek noktadan (ctm.shgm.gov.tr) yönetebilecek.

Başvuruların İşleyişi

Bakan Uraloğlu, KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle hava yolu şirketi tarafından değerlendirileceğini, anlaşmazlık durumlarında ise sürece doğrudan SHGM'nin dahil olacağını belirtti. Uraloğlu, başvuru süreçlerinin hızlanacağını ve taleplerin çok daha kısa sürede sonuçlandırılacağını ekledi.

Yılda 1 Milyon Başvuru Beklentisi

Uraloğlu, geçen yıl SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının 18 bin civarında olduğunu, ancak yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin oluşturduğu yapının, Avrupa Birliği ülkelerindekilerden daha kapsamlı olduğunu vurguladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi yapabilecekleri yeni bir sistemi devreye aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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