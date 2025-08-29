DOLAR
Yoon'un Eşi Kim Keon Hee'ye Yolsuzluk ve Rüşvet İddianamesi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye yolsuzluk ve rüşvet iddianamesi hazırlandı; eski Başbakan Han Duck-soo da ayrı suçlamalarla yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 07:46
Yoon'un Eşi Kim Keon Hee'ye Yolsuzluk ve Rüşvet İddianamesi

Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkında iddianame hazırlandı

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin iddianame hazırlandı. Yonhap haberine göre Kim, kendisine yöneltilen suçlamalar çerçevesinde soruşturuluyor.

İddianame ve yöneltilen suçlamalar

Hakında iddianame hazırlanan Kim, sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal etmekle suçlanıyor. Suçlamalar arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak da bulunuyor.

Eski Başbakan Han Duck-soo için ayrı iddianame

Öte yandan, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında da bir iddianame hazırlandı. İddianameye göre Han, "bir ayaklanmanın elebaşına yardım etmek, yalancı şahitlik yapmak, resmi belgeleri tahrif etmek ve imha etmekle" suçlanıyor.

Meclis ve özel soruşturmalar

Güney Kore Ulusal Meclisi, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, askerler Ulusal Meclise girmişti. Meclisin kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayı üzerine Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'teki oylamasında azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararına dek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, yargılama sonucunda 4 Nisan'da Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.

