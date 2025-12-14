Yozgat Şefaatli’de Binlerce Hindi Üreten Girişimci: Hasan Şahan

İstanbul’dan memlekete dönüş ve üretim serüveni

İstanbul’dan memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesine dönen Hasan Şahan, kanatlı hayvan yetiştiriciliğiyle hem kendi geçimini sağlıyor hem de vatandaşlara uygun fiyatlı ürün sunuyor. Küçük bir başlangıçla yola çıkan Şahan, bugün binlerce hayvan üretimine ulaşmış durumda.

Büyüme ve üretim rakamları

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’daki hayatını bırakarak Şefaatli’ye yerleştiğini belirten Şahan, işe ilk olarak 10-15 hayvan ile başladığını, bugün işletmesinde yaklaşık bine yakın hayvan bulunduğunu söyledi. Şahan, bugüne kadar toplamda 10 ila 15 bin arasında hayvan üretip satışını gerçekleştirdiğini aktardı.

İşini severek yapıyor

Şahan, köyde kendi işini yapmanın hem maddi hem manevi olarak daha kazançlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kendi işimi severek yapıyorum. İstanbul’da ya da Ankara’da asgari ücretle çalışmak yerine burada kendi işimi yapıyorum. Severek çalışıyorum ve güzel ekmek yiyebiliyoruz. İnsanların da bu işi yapmasını istiyorum, teşvik ediyorum.”

Belediye desteği

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un kendisine önemli destekler sağladığını belirten Şahan, maddi zorluk yaşadığı dönemlerde Başkan Bozkurt’un yanlarında olduğunu, barınma ve iş imkânları konusunda destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Uygun fiyat politikası: ‚Hindi yılıʼ

Bu yılı ‘hindi yılı’ ilan ettiklerini söyleyen Şahan, işletmesinde yaklaşık 3 bin 500 hindi bulunduğunu ve piyasada 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında satılan hindileri vatandaşların uygun fiyata tüketebilmesi için 2 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti. Şahan, hindilerin 6-8 kiloya kadar çıktığını, isteyenlerin canlı olarak gelip görebileceğini veya temizlenmiş şekilde alabileceğini belirtti.

Ürün çeşitliliği ve gelecek planları

İşletmede hindi dışında ördek, tavuk, kaz gibi birçok hayvan türü bulunduğunu söyleyen Şahan, müşteri taleplerine göre üretim çeşitliliğini artırabildiklerini dile getirdi. Yerli kazların 2 bin liradan başladığını, Çorum kazı, Alman mas kazı ve mamut kaz gibi farklı türlerin de mevcut olduğunu belirtti. Gelecek yıl için yeni planları olduğunu ifade eden Şahan, “Bu sene hindiye girdik, seneye de inşallah kaz sezonu olacak. Şu anda kaz ve tavuk satışlarımız devam ediyor” dedi.

