Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yıl önce normal bir ölüm olarak kaydedilen bir kişinin, oğlu tarafından silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Cihanpaşa köyünde yaşayan M.Ü., 2008 yılında 70 yaşındayken evinde ölmüş ve defnedilmişti. Ancak yapılan araştırmalar, olayın detaylarının çok daha karmaşık olduğunu ortaya çıkardı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma ile birlikte, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Yozgat, Ankara ve Bursa'da önemli deliller topladı. Bu süreçte, maktulün eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Özellikle maktulün çocuklarından biri olan Y.Ü. (38), sorgusunda babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Y.Ü., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, Yozgat'ta yaşanan cinayet davasının yüzyıllar sonra güne ışık tutması açısından dikkat çekiyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yıl önce normal ölüm gibi gösterilerek defnedilen kişinin, oğlu tarafından silahla öldürüldüğünü tespit etti. Babasının öldürdüğünü itiraf eden zanlı zanlı Y.Ü. (38) tutuklandı.