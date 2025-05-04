Yozgat'ta 9 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C. isimli firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Jandarma Ekiplerinin Çalışmaları
Yozgat'ta aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri, firari hükümlünün izini sürdü. Kasten yaralama ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından ceza alan O.Ş.C., gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.
Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.