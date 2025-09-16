Yozgat'ta AK Parti ile Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı

Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda iklim değişikliği, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilinci ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:50
Yozgat'ta Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Gerçekleşti

Yozgat'ta, AK Parti İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda iklim değişikliğinin sonuçları, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik sunumlar yapıldı.

Program İçeriği

Etkinlik kapsamında uzman sunumlarıyla iklim değişikliğinin yerel ve küresel etkileri ele alındı. Katılımcılara, yeşil dönüşüm uygulamaları ve çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik politika ve adımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Turan'ın Değerlendirmeleri

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Abdulmenaf Turan, konuşmasında Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle iklim krizinden yoğun biçimde etkilendiğini vurguladı. Turan, iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuzlukları şöyle anlattı:

"Bu süreçte atmosfere salınan zehirli gazlar havayı ısıttı, buzullar eridi. Doğadaki denge bozulunca kış yaza, yaz kışa benzemeye başladı. Yağması gereken yağmur yağmadı, yetişmesi gereken ürünler yetişmedi. Ekonomiye de yansıyan bu durum tedarik zincirlerini ve gıda üretimini etkiledi."

Turan, Türkiye'nin bu tabloya karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan adımlara dikkat çekti. Turan'ın sözleri şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeşil kalkınma devrimi başlatıldı. Bugün hamdolsun AK Parti, 'Ben bu memleketi yeşile tekrar kavuşturup, iklim değişikliğine karşı vatandaşımı koruyacak adımlar atmak, bundan kaynaklanan ekonomik kayıpları da giderebilmek için birtakım mekanizmalar geliştirmek zorundayım' dedi ve bu işe başladı. Şimdi ortaya çıkabilecek hiçbir şey doğamızın, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini korumaktan çok daha önemli olamaz. Bizler bunun için yola çıktık."

