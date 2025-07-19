Yozgat'ta Bitkin Bulunan Ulu Doğan Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bitkin halde bulunan ulu doğan, koruma altına alındı. Olay, Gümüşkavak Mahallesi mevkisinde yaşandı. Araziye düşerek uçamayacak duruma gelen doğanı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, doğanı güvenli bir şekilde koruma altına aldı. Jandarmanın yaptığı incelemede, kuşun ayak bileğinde, Irak ülkesine ait olduğu belirtilen ve kuş gözlemevlerince takılan, üzerinde serit numarası bulunan kırmızı halka tespit edildi.

Ulu doğan, bakımı ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bir süre burada gözlem altında tutulacak kuşun, Irak Milli Parkları tarafından takip edildiği değerlendiriliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bitkin halde bulunan ulu doğan, koruma altına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bitkin halde bulunan ulu doğan, koruma altına alındı.